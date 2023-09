Business news: Germania, spagnola Engas acquista 10 per cento di Hanseatic Energy Hub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Engas è entrata nel mercato tedesco con l'acquisto del 10 per cento delle azioni di Hanseatic Energy Hub (Heh), un consorzio a cui partecipa come partner industriale. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "Energy News", l'operazione ha già ricevuto l'approvazione dell'autorità di regolamentazione tedesca e di quella Ue per la concorrenza. Heh ha progetti a Stade, in Germania, che sarà la sede di una delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione del governo tedesco, gestita da Deutsche Energy Terminal (Det), e di un terminale onshore per gas liquefatti. Alla fine del 2023, la prima fase inizierà con l'installazione di una delle cinque unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione. Nella seconda fase, a partire dal 2027, dal terminale onshore potranno essere importati Gnl e fonti di energia rinnovabile come bio-Gnl e gas naturale sintetico. (Spm)