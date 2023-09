Business news: Romania, Omv Petrom firma contratto per acquisto gas naturale con società turca Botas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Omv Petrom ha firmato un contratto per l'acquisto di gas naturale con Botas, la compagnia nazionale turca di petrolio e gas. Lo riferisce la stessa Omv Petrom con un comunicato. Il contratto è stato firmato per una durata di 18 mesi, a partire da ottobre 2023, e prevede l'acquisto fino a 4 milioni di metri cubi al giorno. Il gas verrà consegnato fuori dalla Turchia, nel punto Malkoclar/Strandja. Il principale mercato di destinazione del gas è la Romania. Allo stesso tempo, le due società amplieranno la loro collaborazione attraverso un memorandum d'intesa nel campo del Gnl. Franck Neel, membro della direzione dell'Omv Petrom, responsabile dell'attività gas ed energia, ha affermato che "il gas naturale è essenziale per una transizione energetica di successo. Attraverso il contratto firmato con Botas, garantiamo l'accesso a una nuova fonte di gas naturale per la Romania e contribuiamo al consolidamento dell'approvvigionamento energetico del Paese. Inoltre, il memorandum consentirà la diversificazione dell'accesso della Romania al Gnl". Botas è una delle più grandi aziende turche. (Rob)