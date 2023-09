Business news: svedese Northvolt pronta ad aprire gigafactory in Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda svedese Northvolt, specializzata in batterie elettriche, sta costruendo la sua prima gigafactory in Canada, investendo 5 miliardi di dollari sul mercato nordamericano. Northvolt inizierà a costruire la sua quarta grande fabbrica di batterie vicino Montreal entro la fine dell’anno, con l’inizio della produzione previsto nel 2026. L'obiettivo è quello di servire clienti tra cui Volkswagen, Volvo Cars e Bmw in Nord America. “Il Nord America è la prossima frontiera per Northvolt”, ha detto al quotidiano "Financial Times" il co-fondatore Paolo Cerruti. “Abbiamo scelto il Canada principalmente per l’energia rinnovabile, le materie prime e l’atteggiamento del governo che abbiamo trovato qui”, ha aggiunto Cerruti. (Rel)