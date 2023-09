Ue: Hoyer, senza transizione energetica Europa ostaggio dei capricci di potenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a quando non avrà completato la transizione energetica l'Europa sarà ostaggio dei capricci delle potenze straniere che controllano gli approvvigionamenti dei combustibili fossili. Lo ha detto Werner Hoyer, presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), durante una conferenza di alto livello tenuta a Parigi, incentrata sulla transizione energetica e la competitività dell'Unione europea dinnanzi a questo processo. "Per molto tempo abbiamo vissuto nell'illusione che i combustibili fossili erano una fonte poco cara e affidabile di energia, ma quando l'esercito russo è arrivato in Ucraina abbiamo capito che non lo sono", ha detto Hoyer. La transizione energetica non è solo un "imperativo morale" ma anche una "necessità", ha aggiunto il presidente della Bei. (Frp)