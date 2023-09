Business news: centro studi, economia britannica soffre di un prolungato rallentamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia britannica ha sofferto di un prolungato rallentamento della produttività e di un dinamismo imprenditoriale stagnante che è costato alle famiglie l'equivalente di 1.400 sterline (circa 1.610 euro). È quanto emerge da una ricerca del centro studi Revolution Foundation, che ha affermato che nel decennio successivo alla crisi finanziaria del 2009, il settore privato ha registrato il ritmo di cambiamento economico peggiore in quasi un secolo, contribuendo a una produttività cronicamente debole. Una misura chiave del dinamismo economico, che esamina la velocità con cui crescono parti della nuova economia mentre altri settori si restringono, ha determinato che l'economia britannica dal 2009 a oggi si è contratta del 4 per cento. Il rapporto ha inoltre affermato che la debole produttività rappresenta il "problema economico fondamentale" del Regno Unito e che le misure per promuovere rapidi cambiamenti nel settore privato sono state a lungo trascurate. (Rel)