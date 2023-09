Business news: Commissione Ue blocca acquisizione di Etraveli da parte di Booking.com

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Europea ha bloccato l’acquisizione di Etraveli da parte di Booking.com, per 1,6 miliardi di euro. Entrambe le società sono operative come agenzie di viaggio online. Secondo la Commissione, l’acquisizione avrebbe probabilmente aumentato il traffico verso la piattaforma di Booking, potenziandone gli effetti di rete e rendendo l’ingresso nel mercato più difficile per i concorrenti. Il crescente dominio di Booking avrebbe potuto aumentare il suo potere contrattuale con gli hotel, portando potenzialmente a prezzi più alti per i consumatori. Booking ha sede ad Amsterdam ed è la principale agenzia di viaggi online per hotel con una quota di mercato di oltre il 60 per cento nello Spazio economico europeo (See). Etraveli ha sede in Svezia ed è uno dei principali fornitori di servizi di agenzia di viaggi online per voli nel See. La Commissione ha ritenuto che l'acquisizione avrebbe posto problemi di concorrenza. “L’acquisizione di Etraveli da parte di Booking rafforzerebbe la posizione dominante di Booking nel mercato delle agenzie di viaggio online e probabilmente comporterebbe costi più elevati per gli hotel e, forse, per i consumatori”, ha affermato il commissario Ue alla Giustizia, Didier Reynders. (Beb)