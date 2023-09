Business news: Niel (Iliad) investe 200 milioni di euro nell'intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xavier Niel, fondatore di Iliad, ha previsto un investimento da 200 milioni di euro nell'intelligenza artificiale per creare un "campione europeo" del settore. È un primo "mattone", ha detto l'imprenditore francese al quotidiano "Les Echos", spiegando che anche altre aziende investiranno. Affinché l'intelligenza artificiale funzioni, ci devono essere tre cose: ricercatori, potenza e imprese", ha detto Niel. "Non si può avere la totalità dei nostri dati fuori dall'Europa", ha affermato l'uomo d'affari. "Non voglio che gli algoritmi dei miei figli riposino su delle società americane o cinesi. Voglio che vengano fatte con le nostre regole", ha poi aggiunto Niel. (Frp)