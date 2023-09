© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, su delega del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, interviene al XII Congresso di Legambiente "Lazio in Cantiere".Roma, Spazio Co. De. Colavoro Colosseo, via dei S.S. Quattro 90 (ore 10)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci, su delega del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, partecipa alla cerimonia commemorativa dell'uccisione del giovane Walter Rossi insieme al vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, al presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma e all'assessora all'Ambiente, Rifiuti, Rapporti con Ama e Commercio del Municipio XIV Stefania Portaro.Roma, piazza Walter Rossi (ore 10)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, nell'ambito degli eventi del Festival Cinema in Verde, interviene al talk "Ambiente creativo, il racconto dei temi ambientali nella fiction".Roma, Orto Botanico, largo Cristina di Svezia 23 (ore 18:15) (segue) (Rer)