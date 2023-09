Salvini: Bernini, intimidazioni rafforzeranno suo impegno per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Piena vicinanza a Matteo Salvini per le vili minacce subite. “Sono certa che queste intimidazioni non lo scalfiranno, ma rafforzeranno ancora di più il suo impegno per il Paese”. Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. (Rin)