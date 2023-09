Cile: produzione industriale, aumento dello 0,3 per cento su base annua ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto, l'Indice della produzione industriale (Ipi) è cresciuto dello 0,3 per cento su base annua. Lo riferisce un comunicato dell'Istituto cileno di statistica (Ine). "L'indice della produzione manifatturiera è stato quello che più ha determinato il risultato, crescendo dello 0,5 per cento rispetto ad agosto 2022", spiega il rapporto. Segue l'indice della produzione mineraria, che è aumentato dello 0,2 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, "a causa della maggiore attività registrata nei tre tipi di attività mineraria che compongono l'indice, in particolare quella dei metalli". L'indice di produzione di elettricità, gas e acqua è invece diminuito dello 0,6 per cento "a causa della minore attività nel settore del gas, dato che l'elettricità e l'acqua sono cresciute", conclude il documento. (Abu)