Salvini: Meloni, solidarietà per minacce ricevute, non si lascerà intimidire

23 luglio 2021

- Esprimo la mia piena solidarietà a Matteo Salvini di fronte alle minacce di morte ricevute sui social. Lo scrive su X (ex Twitter) la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Sicura che non si lascerà intimidire da tutto ciò e che continuerà, come suo solito, a dare il massimo per l'Italia con determinazione e coraggio”, aggiunge. (Rin)