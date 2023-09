Spettacolo: morta a Roma l'attrice e cantante Ketty Roselli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ morta nella sua casa a Roma l’attrice e cantante Ketty Roselli, 51 anni. Dopo il debutto come ballerina (Luna Park, Carramba che sorpresa), partecipa a musical e spettacoli insieme a Gigi Proietti (Serata d’onore, Buonasera), Lorella Cuccarini (Sweet Charity), Carl Anderson (Jesus Christ Superstar). Nel 2009 diventa il volto di Flavia Cortona nella soap opera CentoVetrine, mentre proseguono le collaborazioni nel cinema (ricordiamo I cassamortari di Claudio Amendola; Scusate se esisto!) e in serie televisive (Don Matteo; Nero a metà 3, ancora di Amendola). Poliedrica e ironica, delle sue produzioni sono da ricordare Molto sudore per nulla e il musical Woman in rock (spettacolo musicale in cui interpreta l’opera di Janis Joplin, Tina Turner, Etta James e Amy Winehouse), insieme allo spettacolo Flebowsky (storie di ordinaria corsia) con Nicola Pistoia e Mille volte Monica, omaggio Monica Vitti da lei interpretato con la regia di Francesco Sala. I funerali si terranno con rito buddista nel teatro Marconi (viale Marconi 698/E) a Roma lunedì 2 ottobre, alle ore 11. (Res)