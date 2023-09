Camera: 4 ottobre audizione Fitto in commissione Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 4 ottobre, alle ore 13, presso la Sala del Mappamondo, la commissione Bilancio svolge, nell'ambito dell'esame del dl 124/2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, l'audizione del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)