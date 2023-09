Ucraina: Conte, se fossi al governo non invierei più armi a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È realistico essere a Palazzo Chigi ora e dire non inviamo più armi? “Assolutamente sì. Sì, sarebbe realista”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante la registrazione di “Accordi e Disaccordi” in onda stasera sul Nove. “Sarebbe stato realistico sin dal primo momento dire a tutti gli alleati: 'Signori, l'Italia per la sua tradizione, per la sua capacità di dialogo, aiuterà tutta la coalizione. Saremo – ha proseguito – il frontman, il ‘front country’ per la svolta negoziale. Io mi sarei posto sin dall'inizio alla guida di quel negoziato con la nostra capacità, la nostra tradizione di dialogo, che abbiamo anche con la Russia”. (Rin)