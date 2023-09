Lazio: assessore Bilancio, da segretario Cgil inutile polemica, lavoriamo per limitare ripercussioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dispiace constatare che il segretario generale della Cgil non perda l'occasione di fare l'ennesima inutile polemica mistificando la realtà. Sa benissimo, infatti, che la garanzia degli impegni presi dipendeva dall'esito della parifica. Lo dichiara l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Questo è quello che ho sempre detto in ogni momento di confronto con i rappresentanti sindacali. Alla luce della sentenza di oggi della Corte dei conti - spiega - è evidente che il combinato disposto di norme illogiche sommato a scelte opache e discutibili della precedente amministrazione, rendono impossibile ipotizzare una riduzione della pressione fiscale. Ma, malgrado questa situazione allarmante, posso garantire al segretario della Cgil, che fin da subito ci siamo messi al lavoro per limitare ripercussione su famiglie e imprese", conclude.(Com)