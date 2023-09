Salvini: Rocca, solidarietà e vicinanza per minacce ricevute, deriva d'odio on line va fermata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in una nota dichiara: "Voglio esprimere la mia vicinanza e quella di tutta l'amministrazione regionale del Lazio al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, vittima oggi di vili minacce". "La violenza verbale è un mal costume in aumento e, questa deriva di odio sui social network, va fermata. Nella nostra società lo spazio per il confronto politico va sempre più restringendosi. Dobbiamo ritrovare la civiltà del dialogo nel rispetto. La polarizzazione porta a derive che non fanno bene a questo Paese", conclude Rocca. (Com)