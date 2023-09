Scuola: Marti (Lega), solidarietà a professore colpito da alunno a Bari, farò visita a istituto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo piena solidarietà al professore colpito stamattina da una pistola a pallini da un alunno. Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a palazzo Madama, e coordinatore del partito in Puglia. “Aggressività e odio di qualsiasi natura non possono essere tollerati in nessun contesto, in particolare nella scuola, principale luogo di educazione sociale e civile. La commissione Cultura al Senato ha votato una risoluzione affinché il governo fronteggiasse queste emergenze e la risposta non è tardata ad arrivare con Agenda Sud. È necessario restituire ai docenti la giusta dignità. Farò presto una visita all'istituto Romanazzi di Bari e al professore a cui va tutta la mia vicinanza", aggiunge. (Rin)