Ue: Hoyer, rinviare obiettivi transizione energetica non darà a Europa tempo per investimenti

- Rinviare gli obiettivi della transizione energetica non permetterà all'Europa di guadagnare più tempo per gli investimenti richiesti. Lo ha detto Werner Hoyer, presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), durante una conferenza di alto livello tenutasi a Parigi. Secondo Hoyer, le industrie "devono essere pronte a abbracciare il cambiamento, altrimenti si rischia di rimanere indietro", ha detto Hoyer. "Solo investimenti massicci e rapidi nelle tecnologie a impatto zero" garantiranno all'Europa l'attrattività e il fatto di rimanere una regione "dove l'innovazione prospera, dove fioriscono nuove idee e si creano ricchezza e posti di lavoro", ha affermato il presidente della Bei. (Frp)