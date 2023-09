Usa: interferenze elettorali, si dichiara colpevole uno dei co-imputati di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima delle 18 persone imputate assieme a Donald Trump in Georgia, per le interferenze elettorali che hanno avuto luogo nello Stato dopo le presidenziali del 2020, si è dichiarata colpevole delle accuse avanzate dalla contea di Fulton. Scott, 59enne che lavora come assicuratore delle cauzioni degli imputati (i cosiddetti cacciatori di taglie), è stato incriminato per aver fatto breccia all’interno di uno dei sistemi per il conteggio dei voti nella contea di Coffee. In base all’accordo raggiunto con l’ufficio della procuratrice Fani Willis, Hall si dichiarerà colpevole di cospirazione a fini di frode elettorale. Sarà condannato a cinque anni di libertà vigilata, e ha accettato di “testimoniare in buona fede durante questo caso e qualsiasi altro procedimento futuro”. (Was)