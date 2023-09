Scozia: incidente treno Flying Scotsman, due portati in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state portate in ospedale dopo che un treno Flying Scotsman si è scontrato con una carrozza ferma sui binari della Strathspey Railway, una linea storica nelle Highlands, in Scozia. Lo ha riferito l'emittente televisiva scozzese "Stv", secondo cui le due persone sono state portate al Raigmore Hospital e sono in condizioni al momento sconosciute. Inoltre, la polizia ha confermato che tre altri passeggeri "sono stati curati sul posto e non hanno avuto bisogno di essere portati in ospedale". (Rel)