Lazio: spunta buco da 170 milioni, in passato indicazioni Corte Conti non rispettate (4)

- La gestione del sistema sanitario regionale è inficiata da una complessiva "non definitività" dei dati delle risultanze di bilancio, ovvero un disordine contabile. Al fine di recepire i rilievi formulati, l'amministrazione, con legge regionale del 2021, ha previsto l'internalizzazione del sistema dei pagamenti attraverso l'istituzione dell'Azienda regionale sanitaria "Lazio.0". "Ma allo stato attuale, l'azienda non risulta ancora istituita e LazioCrea ha proseguito nella gestione della cassa sanitaria fino a tutto il 2022", si legge nella requisitoria del procuratore regionale Pio Silvestri. Al riguardo "non si può fare a meno di rilevare che la soluzione della questione non è più procrastinabile", conclude Silvestri. Tuttavia su un bilancio regionale che cuba circa 30 miliardi, pesa un debito totale di circa 28,1 miliardi, in aumento rispetto al 2021 (27,9 miliardi). (Rer)