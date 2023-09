Ucraina: dichiarazioni finali Eu-Med9, continuiamo con sostegno, Russia si ritiri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ribadiamo la nostra condanna dell'attuale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e riaffermiamo la nostra determinazione a continuare a sostenere l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti. È quanto si legge nelle dichiarazioni finali al termine del vertice Med9 di Malta. “Chiediamo alla Russia - si aggiunge - di cessare le sue attività militari e di ritirarsi immediatamente, completamente e incondizionatamente dall'intero territorio dell'Ucraina. Restiamo impegnati a fornire sostegno all'Ucraina, con l'obiettivo di porre fine all'aggressione russa il prima possibile e di salvare vite umane, avviando nel contempo la riparazione, il recupero e la ricostruzione dell'Ucraina, in coordinamento con i partner internazionali”. “Chiediamo inoltre che i prigionieri di guerra siano trattati umanamente, in conformità con la Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri, che tutte le persone rimosse con la forza - in particolare i bambini - siano rimpatriate in sicurezza il prima possibile e che gli attacchi ai civili cessino immediatamente”. (Rin)