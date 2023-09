M5s: Conte, non facciamo parte di nessuna ditta, vedo reazioni nervose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle “non è disponibile a fare accordi per gestire il potere con nessuno. Non facciamo parte di nessuna 'ditta'”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, durante la registrazione di “Accordi e Disaccordi” in onda stasera sul Nove. "Noi portiamo avanti le nostre battaglie, vogliamo chiarimenti politici e vogliamo essere rispettati per le posizioni politiche che prendiamo”, ha continuato Conte. "Se c'è qualcuno che avverte una lesa maestà e denota atteggiamenti arroganti, noi li rispediamo al mittente. Se alludo a Elly Schlein? Beh vedo delle reazioni nervose da quello che leggo, appunto, questi giorni. Noi non offendiamo nessuno, non ci permettiamo di offendere nessuno. Ma non permettiamo a nessuno che non ci sia un confronto e un chiarimento su quelle che sono le nostre posizioni politiche. Noi non andiamo avanti con chiunque sulla base di cartelli elettorali, andiamo avanti solo prendendo impegni seri e chiari con i cittadini", ha concluso il presidente del Movimento 5 stelle. (Rin)