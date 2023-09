Marelli: Carfagna, da Cgil e Fiom veti inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sindacato che usa toni minacciosi e pone veti, pretendendo di dire chi può andare e chi no a Crevalcore ad incontrare i lavoratori della Marelli, tradisce le regole democratiche a cui dice di ispirarsi. “L'attacco a Carlo Calenda di Cgil e Fiom è un bruttissimo esempio di arroganza, ingiustificato e inaccettabile”. Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione. “Si può non essere d'accordo, ma ci si confronta. Nulla può legittimare intimidazioni e veti", aggiunge. (Rin)