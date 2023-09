Salvini: Fitto, chi pensa di minacciarlo, rafforza squadra governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi pensa di minacciare il ministro Matteo Salvini per intimorire lui e l'attività del governo Meloni non solo sbaglia, ma rafforza una squadra che sta lavorando nell'esclusivo interesse dell'Italia. Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “Solidarietà al collega Matteo”, aggiunge. (Rin)