Migranti: Tajani, se vengono recuperati da Ong tedesca devono essere portati in Germania

- Se i migranti vengono recuperati da un'organizzazione non governativa (Ong) finanziata dal governo tedesco, dovranno poi essere portati in Germania "perché credo che sia giusto fare così". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con "Stasera Italia", condotto da Nicola Porro su Retequattro. Tajani ha riferito ieri all'omologa tedesca, Annalena Baerbock, di non essere d'accordo "su ciò che sta facendo il governo tedesco", ha detto il vicepremier. Baerbock "la pensa in maniera diversa, ma la stragrande maggioranza dei tedeschi la pensa come noi, perché la Cdu, il partito ormai primo nei sondaggi, la pensa come noi", ha affermato Tajani. (Res)