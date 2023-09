Usa: omicidio del rapper Tupac Shakur, dopo 27 anni arrestato uno dei responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Las Vegas ha arrestato il responsabile dell’omicidio del rapper Tupac Shakur, 27 anni dopo che il cantante, icona della musica hip-hop, è rimasto ucciso a seguito di una sparatoria avvenuta il 7 settembre del 1996. Le forze dell’ordine hanno preso in custodia Duane “Keffe” Davis, gangster già noto alle autorità che in passato ha affermato pubblicamente di essere una delle persone che si trovavano nella macchina da cui sono partiti i colpi che hanno ucciso Shakur. L’uomo è stato precedentemente incriminato per omicidio da un gran giurì della contea di Clark. L’arresto è avvenuto due mesi dopo che la polizia ha perquisito l’abitazione della moglie di Davis a Henderson, in Nevada. Shakur è morto a 25 anni, dopo che gli uomini a bordo di una Cadillac accostatasi alla auto dove viaggiava il rapper hanno aperto il fuoco, uccidendolo. (Was)