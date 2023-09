Salvini: Craxi (FI), solidarietà per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Piena solidarietà a Matteo Salvini per le minacce ricevute e ferma condanna per le parole che incitano all'odio e alla violenza, purtroppo sempre più frequenti. Così in una nota Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a palazzo Madama. “Occorre una risposta decisa, senza distinguo, dinanzi a episodi così inquietanti”, aggiunge. (Rin)