Migranti: premier Portogallo, stringere accordi con paesi africani anche per tutelare diritti umani

- Sul fenomeno migratorio, come detto correttamente dal presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, dobbiamo collaborare e stringere accordi con i paesi africani per tutelare in questo modo anche i diritti umani. Lo ha affermato il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, nel corso di un punto stampa a La Valletta al termine dei lavori dell'Euro Med 9, aggiungendo che tutti i paesi europei sono "in prima linea" per gestire la questione migratoria che è "tra le priorità nelle agende" dei governi. "Dobbiamo sviluppare misure che possano ridurre i rischi per queste persone e trovare nuovi modi con cui gestire questi flussi in modo sostenibile", ha evidenziato Costa. "Il Portogallo si è dimostrato collaborativo con tutti gli attori. Dobbiamo puntare a un'immigrazione legalizzata attraverso corridoi d'ingresso per abbattere quella illegale. Parliamo di essere umani e dobbiamo garantire la loro tutela", ha detto il premier lusitano. (Spm)