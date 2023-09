Usa: Camera, conservatori bloccano proposta repubblicana per rifinanziamento del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di deputati conservatori ha bloccato la proposta presentata dai repubblicani per rifinanziare le attività del governo federale, dopo il voto procedurale di questa mattina. In totale, 21 deputati repubblicani si sono schierati con i democratici nel votare contro la proposta, bloccata con 232 voti contrari e 198 favorevoli. Il testo, in ogni caso, sarebbe naufragato al Senato, dove i democratici hanno la maggioranza. La votazione rappresenta una sconfitta per il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, che negli ultimi giorni ha tentato di negoziare un accordo bipartisan in modo da avere più peso al tavolo dei negoziati su una proposta definitiva che consenta di rifinanziare le attività del governo, evitandone il blocco nel fine settimana. (Was)