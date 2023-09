Migranti: dichiarazioni finali Eu-Med9, sfida irregolari richiede risposta europea, Patto entro fine legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida della migrazione irregolare rimane una realtà sensibile e complessa che richiede una risposta europea sostenuta e olistica, sia a breve che a medio termine. È quanto si legge nelle dichiarazioni finali al termine del vertice Med9 di Malta. Con l'aiuto di Frontex e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dobbiamo rispondere - si aggiunge - rapidamente alla recente sfida dell'aumento degli arrivi attraverso le rotte del Mediterraneo. Invitiamo pertanto i co-legislatori a intensificare i negoziati sul Patto sull’immigrazione e sull'asilo per raggiungere un accordo su tutti i dossier prima della fine dell'attuale legislatura. Questo accordo deve fornire le necessarie garanzie che le esigenze dei Paesi in prima linea saranno adeguatamente soddisfatte. Inoltre, ricordiamo la necessità di un aumento significativo degli sforzi dell'Ue sul fronte della dimensione esterna, con un approccio rinnovato per ridurre efficacemente i movimenti primari e prevenire le partenze, migliorare il tasso di rimpatrio dei richiedenti asilo falliti e di altri cittadini di Paesi terzi che non hanno il diritto legale di rimanere nell'Unione, affrontare le cause alla radice della migrazione irregolare nel rispetto della protezione dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali. (segue) (Rin)