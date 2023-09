Migranti: dichiarazioni finali Eu-Med9, sfida irregolari richiede risposta europea, Patto entro fine legislatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre intensificare - viene sottolineato - gli sforzi per rafforzare gli aspetti legali e operativi della sorveglianza delle frontiere esterne, smantellare le reti di contrabbando, interrompere la catena di approvvigionamento delle reti criminali e impedire la partenza di navi non conformi agli standard di sicurezza internazionali, continuando al contempo a promuovere una migrazione sicura, ordinata e legale. L'Ue e gli Stati membri devono lavorare congiuntamente sulla dimensione esterna della migrazione per raggiungere gli obiettivi fissati nei piani d'azione per il Mediterraneo, l'Atlantico e i Balcani occidentali e per garantirne l'effettiva attuazione. Sottolineiamo quindi la necessità di un'azione più incisiva nei confronti di tutti i nostri vicini nel Mediterraneo, del continente africano e dei principali Paesi di origine e di transito, e di costruire partenariati globali e strategici con questi Paesi terzi basati sulla fiducia reciproca. In questo contesto, accogliamo con favore le recenti iniziative, come il lancio del "Processo di Roma" alla Conferenza su sviluppo e migrazione tenutasi in Italia il 23 luglio. Chiediamo la rapida attuazione dell'accordo tra l'Ue e la Tunisia. (Rin)