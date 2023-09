Energia: Lagarde, alto "costo sociale" se transizione energetica sarà sbagliata o in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà un alto costo sociale se la transizione energetica verrà applicata in modo "sbagliato" o in ritardo. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, durante la conferenza di alto livello tenutasi a Parigi, alla quale hanno preso parte anche rappresentanti dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) e della Banca europea degli investimenti (Bei). Al centro delle discussioni, la transizione energetica e la competitività dell'Unione europea dinnanzi a questo processo. Tra i partecipanti, sono stati presenti anche l'ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il presidente dell'Enel, Paolo Scaroni. "Lo scorso anno la crisi energetica non era legata alla transizione verde ma ha evidenziato quanto siamo vulnerabili alla volatilità dei prezzi energetici", ha detto Lagarde. La presidente della Bce ha sottolineato l'importanza di "evitare la procrastinazione" e "comprendere la sfida" energetica che deve affrontare l'Europa. (Frp)