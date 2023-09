Lazio: spunta buco da 170 milioni, in passato indicazioni Corte Conti non rispettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spunta un buco di circa 170 milioni di euro nei conti del Lazio che andranno ad incidere direttamente sul disavanzo, con un debito totale che sale a circa 28 miliardi di euro. Questa la situzione della regione, fotografata dalla Corte dei Conti, sezione di controllo, che oggi ha parificato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022, rilevando delle "criticità" mai pienamente affrontate dalle precedenti amministrazioni. A spiegarlo è stato lo stesso presidente della sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, Roberto Benedetti: "le indicazioni della Corte dei Conti in passato non sempre sono state rispettate". Questo buco finanziario nel bilancio si tradurrà in ulteriori tagli nel prossimo esercizio. Si tratta di una situazione non facile, che il presidente Francesco Rocca si è trovato e ora dovrà affrontare, cercando di ridurre al minimo i tagli sui servizi regionali. "Tutto ciò a causa della gestione della precedente amministrazione della sinistra e del M5s", ha tuonato Rocca dopo la pronuncia del giudizio di parifica. I 170 milioni che mancano all'appello e che dovranno essere reperiti con tagli, "andranno ad incidere sulla carne della gente. Questo è quello che mi addolora. Faremo un lavoro di analisi per capire dove andare a reperire le risorse e contenere al massimo il disagio per i nostri cittadini. Noi ereditiamo questa situazione ma i cattivoni poi saremo noi se dovesse aumentare il biglietto Atac", ha spiegato il governatore. (segue) (Rer)