Lazio: spunta buco da 170 milioni, in passato indicazioni Corte Conti non rispettate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rocca è apparso scuro in volto, non tanto per il giudizio di parifica, come lui stesso ha detto, "ma per il lavoro che dovremo affrontare e per le risorse che non ci sono, con i servizi che dovremmo garantire". La precedente giunta "spesso non ha rispettato le indicazioni arrivate dalla stessa Corte. Questo è il motivo per il quale oggi ci troviamo in tale situazione decisamente difficile, perché imporrà come detto ulteriori tagli a un bilancio già pesantemente provato dalla situazione debitoria - ha osservato -. Affronteremo questa fase con estrema responsabilità nei confronti dei cittadini e dell’amministrazione regionale, recependo, come abbiamo sempre fatto da quando ci siamo insediati, le indicazioni e i rilievi della magistratura contabile", ha concluso Rocca. (segue) (Rer)