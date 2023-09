Lazio: spunta buco da 170 milioni, in passato indicazioni Corte Conti non rispettate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le eccezioni di parifica da parte della Corte dei Conti sono tre per un totale di 170 milioni di euro. In particolare si tratta di 31 milioni di crediti per l'Ater di Roma, collegati alla mancata vendita della sede. Poi ci sono i fondi di dotazione negativi, ovvero una parte del debito del sistema sanitario regionale che dovevano essere coperti con la manovra fiscale aggiuntiva di 45 milioni di euro ma, invece, sono stati svincolati a favore del bilancio ordinario. E la terza criticità riguarda i residui passivi perenti (debiti non reclamati dai vari enti e dal sistema sanitario), la cui copertura risulta inferiore per circa 95 milioni di euro, somma che dovrà essere pagata prima o poi. "Abbiamo una parte non parificata perché irregolare, una parte che ha dei problemi nella forma, ma non incideranno sul saldo. E l'ultima parte è una parifica con riserva perché non siamo in grado di dare la valutazione perché dato ancora da definire", ha spiegato Benedetti. I giudici hanno espresso parifica con "riserva" sulla parte relativa alla spesa sanitaria dell'ente (ossia il 75 per cento del totale della spesa del Lazio). Nella relazione curata dal magistrato Vanessa Pinto si obietta sul ruolo giocato dalla controllata Laziocrea, deputata alla movimentazione del denaro. La parifica, già l'anno scorso, era stata sospesa sulla base di criticità che i giudici contabili avevano rilevato sul versante della spesa sanitaria dell'amministrazione guidata da Nicola Zingaretti. In particolare, si fa riferimento ai capitoli di bilancio relativi ai fondi di dotazione aziendali e quelli connessi alla voce "Debito verso aziende sanitarie" relativi ai movimenti tra Gsa (Gestione sanitaria accentrata) e la società LazioCrea. (segue) (Rer)