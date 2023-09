Ue: dichiarazioni finali Eu-Med9, riforma governance promuova crescita economica sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consapevoli delle sfide globali emergenti, in particolare quelle legate al cambiamento climatico e alla sicurezza economica, attendiamo la conclusione della riforma del quadro di governance economica dell'Ue. “Riteniamo che la riforma debba rafforzare la capacità dell'Europa di promuovere la crescita economica in modo fiscalmente sostenibile, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun Paese, incoraggiando al contempo gli investimenti e le riforme, in particolare nelle transizioni verdi e digitali e in altri settori chiave per la sovranità europea”. È quanto si legge nelle dichiarazioni finali al termine del vertice Med9 di Malta. Il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 “dovrebbe prevedere un adeguamento mirato ed equilibrato del bilancio dell'Ue per gli anni 2024-2027 per rispondere a queste nuove sfide, preservando la politica di coesione, la politica agricola comune e gli aumenti proposti dalla Commissione per la riserva di solidarietà e gli aiuti d'emergenza”. “Ci impegniamo – viene precisato – a fare del nostro meglio per concludere i negoziati entro la fine dell'anno e siamo pronti ad assistere la Presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue nei suoi sforzi su questo dossier”. (Rin)