Superbonus: Conte, accuse di Tria? Non è mai stato un cuor di leone, non c'è nessun buco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse di Tria al Superbonus? “Non è mai stato un cuor di leone”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante la registrazione di “Accordi e Disaccordi” in onda stasera sul Nove, a proposito dell'intervista in cui l’ex ministro Tria definiva “eversivo e criminale” il Superbonus. “È stato ministro dell'Economia nel primo governo Conte e diciamo che andava un po' spinto e rianimato quando si trattava di programmare delle misure di crescita – ha detto il presidente del M5s – Non è mai stato un cuor di leone. Io direi semplicemente al ministro Giorgetti che non c'è nessun buco di bilancio, perché altrimenti andrebbero arrestate tantissime persone anche nel governo precedente a quello di Meloni”. “Quindi sono stupidaggini: l'altro un presidente del Consiglio, prima di parlare in questi termini, per carità, può cercare il capro espiatorio, ma non dire sciocchezze, perché poi i mercati finanziari ti ammazzano”, ha concluso Conte. (Rin)