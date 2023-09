Migranti: Conte, in mio primo governo collaboravo con Francia e Germania, Salvini lanciava slogan in tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei miei governi non è mai successo che Francia e Germania non abbiano collaborato alla redistribuzione. “Perché, mentre Salvini stava a parlare in tv e faceva esibizioni muscolari sui migranti, io lavoravo”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante la registrazione di “Accordi e Disaccordi” in onda stasera sul Nove. “Ho dimostrato sin dall'inizio – ha aggiunto – una certa coerenza e credibilità nel perseguire una politica migratoria, che non era quella degli slogan di Salvini. In Europa bisogna essere coerenti: non puoi dire che i polacchi e gli ungheresi fanno bene quando si oppongono alla redistribuzione. Ieri c'è stata una riunione sulla gestione dei flussi migratori tra i ministri degli Interni su un regolamento che prevedeva una redistribuzione automatica dei migranti”. “Il nostro ministro Piantedosi è rimasto lì imbambolato, perché c'erano gli ungheresi e i polacchi che l'avevano bocciato. Mi ricorda tanto Salvini che, durante il mio governo, non ha partecipato quasi mai ai Comitati degli affari interni. I risultati arrivavano per il lavoro che veniva fatto, non facendo dichiarazioni davanti alle telecamere”, ha concluso il presidente M5s. (Rin)