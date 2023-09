Salvini: Lega Pe, solidarietà per minacce di morte, stop campagna odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Esprimiamo sconcerto e preoccupazione per l'ennesimo caso di minacce di morte a Matteo Salvini. “Parole vergognose, vili e inaccettabili, che si aggiungono alle continue e quotidiane minacce e intimidazioni al vice premier e ministro, da troppo tempo vittima di insulti e campagne diffamatorie anche da parte di oppositori politici e commentatori”. Così in una nota gli europarlamentari della Lega. “Non esiste giustificazione per questi atti, siamo vicini al leader della Lega e ci aspettiamo totale solidarietà da tutte le parti politiche", aggiungono. (Rin)