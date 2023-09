Usa: accuse di abusi sessuali, Arcidiocesi di Baltimora presenta istanza di bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arcidiocesi di Baltimora, in Maryland, ha presentato istanza di bancarotta, a meno di due giorni dall’entrata in vigore di una legge statale che consente alle vittime di abusi sessuali di fare causa ad entità legali indipendentemente da quando ha avuto luogo il reato. La normativa vigente nello Stato sospende tutte le cause avanzate nei confronti di entità legali che hanno presentato istanza di bancarotta. Tutti i procedimenti vengono trasferiti al tribunale fallimentare, che deve stabilire una data entro la quale le vittime di abusi possono fare causa. Alcuni osservatori hanno affermato che la mossa potrebbe “limitare i danni” percepiti dalle vittime, mentre altri hanno invece spiegato che il provvedimento consentirà una più equa distribuzione degli asset dell’Arcidiocesi, garantendo al contempo l’anonimato delle persone coinvolte. Allo stesso tempo, la procedura fallimentare impedisce alle autorità di emettere mandati di comparizione e organizzare testimonianze pubbliche di fronte ad una giuria. “Le vittime perderanno così la possibilità di raccontare la propria storia in tribunale: qualcosa che in molti hanno atteso per tutta la vita”, ha detto Robert Jenner, avvocato di Baltimora che rappresenta alcune delle vittime che intendono fare causa all’Arcidiocesi. (Was)