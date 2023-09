Ue: direttore Aie, ancora non abbiamo visto Europa mettere in pratica ambizioni energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora non abbiamo visto come l'Europa metterà in pratica le sue ambizioni nella transizione energetica nonostante il suo grande mercato interno, la forza lavoro qualificata e la leadership nella ricerca e nello sviluppo. Lo ha detto il direttore dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie), Fatih Birol, durante una conferenza che si è tenuta oggi a Parigi. Secondo il dirigente, la classe politica deve effettuare "azioni coraggiose" il prima possibile affinché l'Europa resti una "potenza industriale globale". (Frp)