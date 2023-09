Usa: Casa Bianca, repubblicani sono unici responsabili di un possibile blocco del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani “estremisti” al Congresso sono gli “unici responsabili” del rischio di un blocco delle attività amministrative del governo federale, che in mancanza di un accordo si verificherebbe nel fine settimana. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Vogliono gettare il governo nel caos: il presidente della Camera, Kevin McCarthy, non ha rispettato le promesse fatte in precedenza”, ha detto. (Was)