Lazio: Maura (Fd'I), 170 milioni mancanti obbligheranno a sacrifici grazie a folle gestione sinistra

- In merito al giudizio di parifica espresso oggi dalla Corte dei Conti sul bilancio 2022 della Regione Lazio, "non possiamo che prenderne atto. D’accordo con le dichiarazioni del presidente Rocca e con quella dell’assessore al bilancio Giancarlo righini, siamo consapevoli di dover accettare e rispettare il giudizio di parifica con riserva". Lo ha dichiarato Daniele Maura, consigliere regionale di Fd'I. "Questo giudizio, certifica la mancanza di 170 milioni di euro ed al di là delle valutazioni di ordine contabile, tale dato ha anche una chiara lettura politica: Un buco finanziario così importante nel nostro bilancio si tradurrà, infatti, in ulteriori tagli nel prossimo esercizio. E ciò a causa della gestione della precedente amministrazione della sinistra e dei cinque stelle". (segue) (Com)