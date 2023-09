Lazio: Maura (Fd'I), 170 milioni mancanti obbligheranno a sacrifici grazie a folle gestione sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Corte dei Conti è stato chiaro, - aggiunge l'esponente di Fd'I - la precedente Giunta spesso non ha rispettato le indicazioni arrivate dalla stessa Corte. Questo è il motivo noi saremo chiamati perciò a gestire una situazione tutt’altro che facile che richiederà tagli ad un bilancio già provato. Questa è una fase delicata ma non abbandoneremo la nave, affronteremo questa fase con estrema responsabilità nei confronti dei cittadini e dell'amministrazione regionale, recependo, come abbiamo sempre fatto da quando ci siamo insediati, le indicazioni e i rilievi della magistratura contabile. Auspichiamo la stessa responsabilità da parte delle opposizioni, fino a poco fa a guida della Regione. Approfondiremo come già stiamo facendo le responsabilità. Quello che denunciavamo in campagna elettorale non era uno slogan per ottenere il consenso dei cittadini, ma un allarme serio, nella consapevolezza della situazione che andavamo a trovare e ad affrontare, e che oggi è stata certificata dalla magistratura contabile". (Com)