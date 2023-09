Veneto: assessore Lavoro, azienda Copeland capace di investire in formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione oggi ha preso parte all'inaugurazione del nuovo laboratorio di ricerca multifunzionale di Copeland, azienda che ha sede ad Alpago dove occupa 220 lavoratori. "Con l'apertura di questo innovation center Copeland dimostra di essere all'avanguardia – ha dichiarato - non solo nei processi di ricerca e sviluppo delle soluzioni elettroniche per la refrigerazione e il condizionamento, ma anche nel campo degli investimenti in formazione e valorizzazione del capitale umano attraverso innovative misure di welfare aziendale". "Le aziende che investono in progetti formativi e collaborazioni istituzionali riescono ad avere personale specializzato, formandolo sin dalla scuola superiore. Un modello aziendale virtuoso che va incentivato", ha concluso. (Rev)