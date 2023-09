Serbia-Emirati: il principe ereditario Al Nahyan è giunto a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, è arrivato oggi a Belgrado, capitale della Serbia, in visita di lavoro. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam", spiegando che la visita avviene a nome del presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan. Al suo arrivo all'aeroporto Nikola Tesla, il principe ereditario di Abu Dhabi è stato ricevuto dal presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, e da alcuni funzionari serbi. La visita mira a rafforzare ulteriormente i legami bilaterali e la cooperazione. La delegazione emiratina è composta da Reem al Hashimy, ministro di Stato per la Cooperazione internazionale, Ahmed Jasem al Zaabi, presidente del Dipartimento per lo sviluppo economico di Abu Dhabi, Mohamed Alabbar, presidente di Eagle Hills Properties, e da un certo numero di funzionari governativi. (Res)