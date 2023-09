Migranti: sindaco Venezia, chi arriva nel nostro Paese potremmo farlo lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna evitare inutili buonismi, ma su questo argomento oltre all'accoglienza è necessario garantire un lavoro. Personalmente, ho sempre sostenuto il blocco navale umanitario, ma le persone che sono arrivate non possiamo lasciarle a non far niente per mesi e mesi aspettando una carta. "Mentre sono in questo limbo, facciamole lavorare". Lo ha dichiarato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, nel corso della partecipazione al convegno "Il lavoro, strumento di crescita e cambiamento" al Salone dell'Alto Artigianato italiano all'Arsenale di Venezia rispondendo ad una domanda sul tema dell'immigrazione. "Per questo motivo - ha aggiunto - è necessario che vengano create normative che sblocchino il sistema dal punto di vista burocratico. Nella situazione attuale, di fatto la persona con il solo permesso di soggiorno temporaneo non è incentivata, in quanto c'è un limite di reddito pari a 6.000 euro che fa perdere il diritto all'accoglienza di chi è nei Cas. Questo rischia di creare ripercussioni immediate perché uno straniero che vuole impegnarsi potrebbe rivolgersi al mercato nero, dando così vita ad una concorrenza sleale che è del tutto negativa oltre che ad alimentare lo sfruttamento di manodopera". (segue) (Rev)