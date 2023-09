Migranti: sindaco Venezia, chi arriva nel nostro Paese potremmo farlo lavorare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Unito a questo c'è anche il tema alloggi – ha poi sottolineato - visto che in molti casi il proprietario di un'abitazione non riesce ad affittare, non essendoci clausole che possano difendere la proprietà in caso di ritardi di pagamenti o di situazioni difficili, a meno che non siano le aziende stesse che li assumono a farsene carico. Andrebbe fatta una politica fiscale di vantaggio, "agganciando" l'alloggio al posto di lavoro. Questo consentirebbe tra l'altro anche di distinguere tra chi intende integrarsi nella società e chi invece no". "Infine il tema della formazione: con le associazioni di categoria e sindacali investiamo nelle scuole professionali nei paesi di provenienza degli immigrati: sarebbe una prima selezione di manodopera qualificata da poi portare in aereo in Italia", ha concluso il primo cittadino lagunare. (Rev)