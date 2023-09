Migranti: Mitsotakis, necessario trovare canali legali di immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario trovare canali legali di immigrazione. Lo ha detto il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, nel corso delle dichiarazioni finali del vertice Euro Med 9 che si è tenuto a La Valletta, a Malta. “Bisogna gestire inoltre il problema di coloro che entrano nell’Ue, è un diritto quello di entrare in Europa che non possiamo negare, ma non possiamo consentire ai trafficanti di esseri umani di decidere chi entra e chi no, ci devono essere meno persone che partono in maniera illegale”, ha aggiunto il premier greco, sottolineando di condividere le posizioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del capo dello Stato francese Emmanuel Macron. (Rin)